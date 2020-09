Cercle ontvangt als laatste ploeg in eerste klasse opnieuw supporters Mathias Mariën

21 september 2020

20u58 3 Brugge Cercle Brugge heeft maandagavond als laatste voetbalploeg in eerste klasse opnieuw supporters verwelkomd. Dat gebeurde met diverse maatregelen.



In het stadion waren zo’n 3.200 abonnees toegelaten voor de wedstrijd tegen STVV. Elke supporter kreeg een specifiek tijdslot waarin er samen met de bubbel aangemeld kon worden in het stadion. Er waren drie ingangen voorzien en enkel de kapitein van de bubbel mag om drank. Bij aanvang van de wedstrijd bleek dat alles probleemloos was verlopen.