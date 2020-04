Cercle houdt voorbereidingen nieuw Clubstadion op Jan Breydel tegen: “We willen eerst een oplossing

voor onze toekomst” Bart Huysentruyt

07 april 2020

11u14 16 Brugge Cercle Brugge laat voorlopig de grondanalyse die Club Brugge wil uitvoeren voor het toekomstige Clubstadion op Jan Breydel niet toe. De Vereniging zegt dat het niet wil tegenwerken, maar eerst duidelijkheid wil over haar eigen toekomst. “De gesprekken met de stad en Club daarover verlopen heel constructief", benadrukt Cercle-voorzitter Vincent Goemaere.

De competitie ligt stil, maar dat betekent niet dat de bouwplannen van Club Brugge niet vooruit gaan. Blauw-zwart wil de komende dagen starten met voorbereidingen om boringen te doen op de oefenvelden. Zo wil Club duidelijkheid krijgen over de stabiliteit van de ondergrond én de precieze inplanting van een nieuw stadion op Jan Breydel. Een infovergadering met de buurt is voorlopig uitgesteld naar eind mei, maar Club houdt via virtuele weg contact met de bewoners. De deadline van de ontwerpwedstrijd voor architecten en bouwconsortia is opgeschoven met een maand, maar Club wil wel graag beginnen bouwen in het voorjaar van 2021. Dus moet het dossier vooruitgaan, met de bedoeling om het nieuwe stadion in het seizoen 2022-23 in gebruik te nemen.

Blankenbergse Steenweg

“Maar die voorbereidingen op onze oefenvelden kunnen we voorlopig niet toestaan”, zegt Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. “Ik snap dat Club vooruit wil met dit dossier. Dat willen wij ook. Maar dan moet er eerst duidelijkheid komen over onze eigen toekomst.”

Cercle krijgt van de stad namelijk de mogelijkheid om een nieuw stadion te realiseren langs de Blankenbergse Steenweg. Daar verzet groenzwart zich niet tegen, maar het wil voorlopig wel in Jan Breydel blijven. “We waren verbaasd toen er plots mensen in opdracht van Club een bodemonderzoek begonnen op onze jeugdvelden”, zegt Goemaere.

“We zijn meteen gaan praten met de mensen van Club en met burgemeester Dirk De fauw. Die gesprekken verlopen constructief. Ik geloof dat we zeker tot een oplossing zullen komen. Pas als er toestemming is om te bouwen in de Blankenbergse Steenweg, kunnen we vooruitgaan met de stadiondossiers. Ik heb Club dus moeten teleurstellen toen ze mij vroegen of ze mochten doorgaan met die bodemtesten. Zolang Cercle geen garanties krijgt, zullen we dit weigeren.”

