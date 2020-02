Cercle-fans van alle Brugse politieke partijen (behalve de socialisten) verenigen zich voor het stadiondossier én de redding Bart Huysentruyt

29 februari 2020

17u07 0 Brugge De Cercle-supporters binnen de Brugse gemeenteraad hebben een samenkomst geregeld met voorzitter Vincent Goemaere. Ze hadden een gesprek over het nieuwe stadion voor Cercle, maar ook over de operatie redding in 1A.

“Politiek zijn we het onderling geregeld oneens met elkaar. Maar onze liefde voor Cercle Brugge hebben we wel gemeen”, zegt initiatiefnemer Pol Van Den Driessche (N-VA). Hij was er samen met Andries Neirynck (Groen), Carlos Knockaert (CD&V), Jasper Pillen (Open Vld), An Braem (Vlaams Belang) en Paul Jonckheere (CD&V). Jean-Marie De Plancke (Open Vld) was verontschuldigd. Enkel de socialistische raadsleden hebben geen groenzwarte fan in hun rangen.

Met Cercle-voorzitter Vincent Goemaere hadden ze het over de sportieve toekomst van de Vereniging en natuurlijk ook over het moeilijke stadiondossier. “We spraken af voortaan nu en dan overleg te plegen, zeker wanneer het er op aankomt de belangen van groenzwart te verdedigen", zegt Van Den Driessche.