Cercle-fans starten met crowdfunding voor Brugse zorgsector: nu al 1.600 euro ingezameld Bart Huysentruyt

03 mei 2020

16u02 0 Brugge Onder impuls van drie gemotiveerde Cerclefans loopt er op dit moment een online crowdfunding ten voordele van de Brugse zorgsector in de strijd tegen het coronavirus. Met het geld willen de initiatiefnemers attenties voorzien voor personeelsleden én bewoners van de Brugse ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Nadat sfeergroep 213 vorige maand al grote spandoeken met motiverende quotes als ‘lang leve de zorg’ en ‘jullie werk houdt ons sterk’ ging ophangen aan de Brugse ziekenhuizen, is nu ook een crowdfunding onder Cerclefans opgestart. Met het initiatief willen Thomas De Nys, Lars De Coster en Stijn Debyser alle Cerclefans oproepen om een gift te doen in de strijd tegen corona.

Het was Thomas die in de populaire Facebookgroep ‘Cercle Brugge Fans’ zijn oproep tot solidariteit postte. Lars De Coster en Stijn Debyser, de beheerders van de fangroep, sprongen meteen op de kar: “Toen Thomas zijn oproep lanceerde, namen we onmiddellijk contact met hem op. In de kortste keren werd het project uitgewerkt en nu zetten we er ons alle drie keihard voor in”, luidt het.

Nu al 1.600 euro

De actie mist zijn effect niet: na enkele dagen staat de teller al op meer dan 1.600 euro: “Maar we willen natuurlijk meer geld inzamelen. De crowdfunding loopt nog tot en met 9 mei”, aldus de organisatoren. Met het geld wil het drietal de hele Brugse zorgsector steunen. “We doen dit voor alle ziekenhuizen én alle woon-zorgcentra. Om hier of daar een tekort bij te passen, en als dat niet nodig blijkt, gebruiken we het geld voor attenties voor alle zorgverleners en alle patiënten en rusthuisbewoners”, vertelt Lars De Coster. “Die mensen verdienen ons allergrootste respect en het zou fijn zijn dat de Cerclesupporters zich weer eens van hun beste kant laten tonen”.

Cercle Brugge is enorm fier op dit positieve, motiverende en solidaire initiatief en moedigt de actie aan. De crowdfunding vind je op: https://kadonation.com/nl/crowdfunding/show/600003040?fbclid=IwAR1f844phsXF0iTg5Z2PIkF3-V_cz70q9q-z9KRydE1vubOlG0XlKofZMQQ