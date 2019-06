Cercle-doelman Van Damme maakt in persoonlijke video herval van leukemie bekend: “Ik zal nooit opgeven” QJ/GVS/MMB

14 juni 2019

12u24 136 Cercle Brugge Bij Miguel Van Damme (25) is opnieuw leukemie vastgesteld. Dat deelt de doelman van Cercle Brugge zelf mee via een video op Instagram. Van Damme werd in januari nog genezen verklaard. “Ik ben volop op zoek naar donors wereldwijd en heb ondertussen mijn eerste bestralingen gekregen”, aldus de keeper. “Maar ik zal nooit opgeven.”

Van Damme kwam vanop zijn ziektebed zelf met het nieuws via een filmpje op Instagram. “Ik kom met niet zo goed nieuws. Sinds dinsdag ben ik opnieuw opgenomen in het ziekenhuis want ik ben hervallen van leukemie. Er is leukemie gevonden in het ruggenmerg en de hersenen waardoor er meteen een behandeling werd gestart. Gisteren en vandaag heb ik al de eerste bestralingen gehad. De komende weken zullen er nog dertien volgen in combinatie met chemo. Die chemo zal blijven duren tot de meeste of alle leukemie volledig uit mijn lichaam is.”

“Daarna volgt er een beenmergtransplantatie. Dat gebeurt in quarantaine, minstens één maand. Nu zijn ze volop bezig met wereldwijd een donor te zoeken. Jullie kunnen ook jullie steentje bijdragen. Daarvoor ga je naar het Rode Kruis om je op te geven als donor. Dat zou mij maar ook andere mensen helpen. Ik zal er altijd voor blijven vechten. Het wordt een lange en helse strijd. Ze hebben mij verteld van minstens zes maanden, maar waarschijnlijk zelfs langer. Maar ik zal nooit opgeven.”

Contractverlenging

De 25-jarige doelman werd nog maar begin dit jaar officieel genezen verklaard van leukemie, na een strijd van twee jaar en vijf maanden tegen de ziekte. Bij Van Damme werd in juni 2016 bloedkanker vastgesteld, nadien bleef de Vereniging hem altijd steunen. In de zomer van 2017 mocht hij een contractverlenging ondertekenen in het Jan Breydelstadion en onlangs tekende hij nog bij tot medio 2020, met optie op een bijkomend seizoen. Van Damme is sinds 2013 lid van Cercle Brugge.

In het seizoen 2015-2016 verdedigde hij het doel van de West-Vlaamse club in 32 competitiewedstrijden. Dit seizoen stond hij drie keer onder de lat.

Nummer 16

Ook Cercle Brugge stuurde inmiddels een boodschap de wereld in. “Doelman Van Damme kreeg deze week te horen, na het ondergaan van verschillende medische tests, dat er opnieuw kanker bij hem is vastgesteld”, vertelt Cercle op haar website. Cercle Brugge zal er alles aan doen om Miguel Van Damme en zijn familie tijdens dit proces te ondersteunen om zijn herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen”

“Miguel zijn genezing krijgt voor Cercle dan ook absolute topprioriteit. Uit respect voor Miguel zal Cercle komend seizoen zijn nummer 16 dan ook niet uitreiken binnen de spelersgroep. We vragen aan iedereen om Miguel Van Damme in alle rust deze moeilijke periode samen met zijn familie en vrienden te laten verwerken.”