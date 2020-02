Cercle Brugge houdt familiedag voor zieke doelman en Stichting Me To You: “De fans zijn een enorme steun voor hem” Mathias Mariën

28 februari 2020

12u22 0 Brugge Cercle Brugge organiseert zaterdag een familiedag ten voordele van doelman Miguel Van Damme en de Stichting Me To You. Enkele ouders van jeugdspelers zetten hun schouders onder het initiatief en bieden de hele dag animatie aan. Alle inkomsten gaan integraal naar het goede doel. Als zijn gezondheid het toelaat, zal ook Van Damme zelf aanwezig zijn. “Momenteel gaat alles goed”, zegt hij.

De Cerclefamilie slaat de handen in elkaar, dat is het minste wat je kan zeggen. Publiekslieveling Miguel Van Damme uit Zerkegem kreeg vorige maand het harde nieuws te horen dat hij opnieuw is hervallen in zijn strijd tegen leukemie. Nieuws dat hard aankwam bij alle supporters van groen-zwart. Net in die periode maakte de vereniging bekend dat ze een samenwerking aanging met de Stichting Me To You, die de bewustwording van en het wetenschappelijk onderzoek naar leukemie steunt.

We zien de kracht waarmee Miguel met zijn ziekte omgaat en een immense steun en solidariteit ervaart bij onze supporters Thomas Tousseyn, bestuurder Cercle Brugge

“Wij dragen met Cercle dit initiatief een warm hart toe, niet in het minst omdat we ook zelf geconfronteerd zijn geworden met de ziekte van Miguel. We zien de kracht waarmee Miguel met zijn ziekte omgaat en een immense steun en solidariteit ervaart bij onze supporters. Daarom geloof ik dat wij met de Cerclefamilie en de Stichting Me To You een hoopvol verhaal kunnen schrijven”, zegt Cerclebestuurder Thomas Tousseyn, die ook professor en onderzoeker is in het domein van bloedkankers aan de UZ Leuven.

Optredens en veiling van truitjes

Volgens Piet D’Hooghe, voorzitter van de vzw Cercle Brugge, kwam het initiatief voor de familiedag van enkele ouders van jeugdspelers. Bedoeling is dat er zaterdag vanaf 11 uur een groot solidariteitsevenement op poten wordt gezet ten voordele van Stichting Me To You én Miguel Van Damme. Daarom kozen de initiatiefnemers toepasselijk voor de Miguel Van Damme & Me To You-familiedag. Met freestylevoetbal, optredens, streetfood en een tombola zal geld ingezameld worden voor de strijd tegen leukemie. Zo zullen truitjes van Miguel Van Damme en andere voetballers geveild worden. Afhankelijk van het weer zal het evenement plaatsvinden ter hoogte van de jeugdkantine De Groene Bron of, als het regent, aan de Westkant van het Jan Breydelstadion.

#nevergiveup

Als zijn gezondheid het toelaat, zal ook Van Damme aanwezig zijn op de familiedag. “In principe ben ik van de partij”, zegt hij. De doelman blijft ondanks de harde diagnose strijdvaardig en lanceerde de slogan #nevergiveup op zijn sociale media. Daarop is duidelijk te zien dat de voetballer lang niet aan opgeven denkt. Zo werd hij al in de tribunes gespot tijdens een van de wedstrijden én werkt hij aan zijn revalidatie in de fitnessruimte van het stadion. “Momenteel gaat alles goed met mij”, aldus Van Damme, die dankbaar is voor de vele steun.

Ondertussen lijkt het alsof zijn ploegmaats zich optrekken aan de strijdlust van hun doelman. De voorbije weken knokte de vereniging zich uit een schijnbaar onmogelijke positie terug in het gevecht om het behoud in eerste klasse. Zondag speelt Cercle de levensbelangrijke thuiswedstrijd tegen AA Gent.