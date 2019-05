Celstraf met uitstel na vondst 0.9 gram cannabis in cel Jelle Houwen

23 mei 2019

12u44 0

Een man heeft een principiële straf van drie maanden cel met uitstel en een geldboete van 8.000 euro, negentienden met uitstel, gekregen nadat hij met een minieme hoeveelheid van 0.9 gram cannabis betrapt werd in de Brugse gevangenis. Dat gebeurde op 29 augustus vorig jaar en al vrij snel hadden de cipiers door dat er iets scheelde. “C.D. had immers net zijn bezoek gehad en verliet de bezoekerscel”, sprak de procureur. “Toen hij de cipiers passeerde verspreidde hij een erg wietgeur. Bij controle bleek dat de cannabis verstopt zat in zijn schoen. Hij bekende meteen die gekregen te hebben voor eigen gebruik en wou die ruilen voor wat sigaretten in de gevangenis. De man is al gekend voor drugshandel vroeger en daarom vraag ik een principiële straf. Wij willen drugs uit de gevangenis houden.” De advocaat van C.D. vroeg een milde straf, gelet op de kleine hoeveelheid. Ik wist niet eens dat 0.9 gram zo’n enorme geur konden verspreiden”, merkte hij fijntjes op.