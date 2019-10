Carine’s vispannetje proef je voortaan in Lounge 44 Bart Huysentruyt

25 oktober 2019

11u19 3 Brugge Op het Beursplein is zopas Lounge 44 geopend. Dat is een nieuwe horecazaak voor het geroutineerde koppel Jean-Pierre De Clerck (61) en Carine Van den Bussche (61).

Hun eet- en sfeercafé is een nieuw project, want in het verleden hebben zowel Jean-Pierre als Carine vele horecawatertjes doorzwommen. “Op mijn negentiende al ging ik aan de slag bij De Vier Winden op de Markt", vertelt Carine. “Maar eigenlijk ben ik in de horeca geboren. Mijn ouders stonden 28 jaar achter de toog van café Mon Paris in de Westmeers.” Toen ze haar man Jean-Pierre leerde kennen in Het Volkshuis, inmiddels meer dan 35 jaar geleden, gingen ze samen verschillende zaken uitbaten: Sint-Baafs in Sint-Andries en De Krone in Assebroek zijn de meest bekende. Het vispannetje van Carine was telkens één van de favorieten van de klanten. Die lekkernij vind je vanaf nu terug in Lounge 44. “Het kriebelde om opnieuw iets te gaan doen”, vertelt ze. “De vroegere cocktailbar The George stond hier al een tijdje leeg. We hebben het pand onder handen genomen en ingericht naar onze stijl.” Lounge 44 wordt een volkskroeg, die mikt op oudere Bruggelingen én studenten. “We bieden een aantal snacks aan en hebben elke maand een biertje in de kijker", zeggen ze. Het Beursplein is momenteel dan wel een bouwwerf, maar dat vindt het koppel niet zo erg. “Als eenmaal het nieuwe congres- en beursgebouw er is, zullen we daar allemaal van profiteren”, hopen ze. Nog dit: Jean-Pierre haalt op vrijdag- en zaterdagavond vanaf 21 uur zijn deejay-talenten nog eens boven. Dan draait hij de klassiekers uit de jaren tachtig en negentig.