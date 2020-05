Cannabisplantage opgerold langs Pathoekeweg Mathias Mariën

20 mei 2020

13u10 0 Brugge In een loods langs de Pathoekeweg in Brugge heeft de politie woensdagochtend een cannabisplantage ontdekt. Het parket geeft in het belang van het onderzoek geen commentaar.

“We kunnen bevestigen dat er een cannabisplantage is ontdekt", laat het Brugs parket weten. “Over de omvang van de plantage of eventuele arrestaties, kunnen we momenteel geen niet communiceren. Het onderzoek loopt verder."