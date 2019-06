Cannabisdealer krijgt 100 uren werkstraf nadat hij werd opgepakt tijdens dagje vissen Siebe De Voogt

27 juni 2019

13u53 0 Brugge Een 26-jarige cannabisdealer uit Brugge moet een werkstraf van 100 uren uitkopen voor de verkoop van cannabis. H.J. besloot vorig jaar een dagje te gaan vissen in Steenbrugge, maar had daar snel spijt van. Na een controle van de politie kwam zijn handel aan het licht.

De twintiger besloot in april vorig jaar te gaan vissen in Steenbrugge, op de grens van Brugge en Oostkamp. De politie zag hem zitten en besloot te controleren of hij wel een vergunning had om op die plaats een lijntje uit te slaan. Tijdens de controle ontdekten de agenten dat H.J. 15 gram marihuana op zak had en 655 euro cash geld. Bij een huiszoeking werd nog eens 1.700 euro, 250 gram weed en een kweektent teruggevonden. “Beklaagde verklaarde dat hij sinds het begin van vorig jaar verkocht”, sprak de procureur in de Brugse rechtbank. “Hij had al twee oogsten gehad.” Het verdere onderzoek bracht echter aan het licht dat H.J. al sinds 26 mei 2016 cannabis verhandelde. De man moet nu een werkstraf van 100 uren uitvoeren. De rechter legde hem ook een geldboete van 8.000 euro op, waarvan hij 800 euro effectief moet betalen. 2.420 euro aan drugsgeld werd verbeurd verklaard.