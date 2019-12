Caféruzie eindigt in steekpartij: verdachte (36) in de cel op verdenking van poging doodslag Mathias Mariën

02 december 2019

09u09 0 Brugge Een 36-jarige man zit in de cel op verdenking van poging doodslag tijdens een caféruzie langs de Havenstraat in Brugge.

De feiten dateren van vrijdagnacht. De twee mannen kregen het op een bepaald moment aan de stok, waarna de ruzie escaleerde. De 36-jarige verdachte haalde daarop een mes boven en stak het slachtoffer neer. De dertiger zette het daarna op een lopen. Hij kon enkele uren later ingerekend worden door het COBRA-team van de Brugse politie in zijn woning. Het slachtoffer verkeerde aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is ondertussen geweken. De onderzoeksrechter besloot de verdachte aan te houden. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer die moet beslissen over zijn verdere aanhouding.