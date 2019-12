Caféganger slaat vrouw met barkruk na banale discussie over gevallen biljartbal Siebe De Voogt

12 december 2019

15u25 0 Brugge Een 40-jarige man uit De Haan riskeert een jaar cel na een zware caféruzie vorig jaar in Sint-Kruis, bij Brugge. G.V. verwondde een vrouw met een barkruk, nadat hij van een man een opmerking had gekregen over een gevallen biljartbal.

De feiten speelden zich op 14 augustus vorig jaar af in café De Arend. Volgens het openbaar ministerie brak die avond ruzie uit, nadat een klant een opmerking had gegeven over een biljartbal die op de grond was gevallen. “Das dan 1 euro hé!”, zou hij G.V. hebben toegeroepen. “De opmerking was voldoende voor de beklaagde om een barkruk te nemen en in het rond te zwaaien richting andere klanten”, stelde de procureur. “Een vrouw werd geraakt aan haar hoofd, waarna vrienden van de beklaagde hem naar buiten leidden.” G.V. zou daarop een asbak tegen het raam van het café gesmeten hebben en dreigde er volgens het parket ook mee om de uitbater te vermoorden.

De man hangt 1 jaar cel boven het hoofd en 2.400 euro boete. Hij vroeg de rechtbank om een werkstraf. “Mijn cliënt blijft erbij dat hij over de kruk gevallen is, maar er niet mee heeft staan zwaaien”, pleitte zijn advocaat Kris Vincke. “Hij had flink wat gedronken en heeft bovendien ADHD. Hij heeft nooit een echte behandeling gekregen en zat van z’n 18de tot 37ste grotendeels in de gevangenis door eerdere veroordelingen. Na z’n vrijlating heeft mijn cliënt z’n leven weer in handen genomen.” Uitspraak op 9 januari.