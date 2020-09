Cafébazen rond Jan Breydel móéten streng zijn tijdens eerste match met Clubfans: “Vol is vol, geen discussie mogelijk”

Brugge

Aan de Platse in Sint-Andries nemen ze, net als Club Brugge zelf , bereiden ze de eerste thuiswedstrijd van blauw-zwart mét supporters tot in de puntjes voor. Het stadsbestuur laat hekken rond het plein plaatsen om de toegang gecontroleerd te laten verlopen. En de cafébazen zelf zetten extra personeel in om de fans - die verplicht moeten neerzitten - sneller te bedienen. “We kunnen onszelf alleen maar in de voet schieten als we de maatregelen niet respecteren", zegt Nick Dhoest van Den Comptoir.