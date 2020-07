Cafébaas kan coronamaatregelen niet garanderen en sluit zélf de deuren: “Liever zo dan dat burgemeester het in mijn plaats doet” Mathias Mariën

27 juli 2020

17u18 4 Brugge Cafébaas Edward Pitteljon heeft zelf beslist om zijn jongerencafé ‘t Verdriet van België in Brugge te sluiten tot de nodige versoepelingen worden aangekondigd. Volgens de politie werden er de voorbije tijd heel wat overtredingen vastgesteld.

“Met enige pijn in het hart moet ik inzien dat ik in mijn eentje niet in staat ben de opvolging van de coronamaatregelen zowel binnen als buiten te garanderen en daarnaast ook nog mijn job als barman uit te voeren. Teneinde (nog meer) boetes en/of een verplichte sluiting te voorkomen rest mij jammer genoeg maar een optie: zelf sluiten tot de maatregelen opnieuw versoepelen”, zegt de uitbater. “Ik vind het intriest dat ik jullie dit moet mededelen nadat ik de deuren amper twee maanden geleden opende, maar liever hou ik de eer aan mezelf dan dat de burgemeester ‘t Verdriet in mijn plaats komt sluiten. Ik kijk er nu al naar uit jullie in de toekomst opnieuw te mogen bedienen. Hopelijk tot in betere tijden”, besluit de cafébaas.