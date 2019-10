Cafébaas Alain Verhaeghe onverwacht overleden Bart Huysentruyt

30 oktober 2019

16u46 8 Brugge Cafébaas Alain Verhaeghe is onverwacht overleden. Hij was de uitbater van café Muttley’s op 't Zand in Brugge.

Alain werd 54 jaar. Hij zou getroffen zijn door een hersenbloeding. Alain Verhaeghe was ooit ook nog kelner in De Vuurmolen, maar ook in de Pick, The Paddock en restaurant ‘t Pandje, dat jarenlang uitgebaat werd door zijn vader en stiefmoeder, heeft hij gewerkt. Jarenlang was de sympathieke horecabaas ook te vinden op de Brugse kerstmarkt. Sinds september 2017 baatte hij, samen met Peter Isebaert, café Muttley’s op 't Zand uit. Het werd een plezante pleisterplek voor jong en oud. Tegelijk was Alain zich gaan engageren voor het plein in de nieuwe handelsvereniging Pluzand. Hij was ook lid van de schuttersgilde van Sint-Kruis. Alain Verhaeghe laat twee kinderen en een diepbedroefde familie achter.