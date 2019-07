Café PerronGeluk krijgt Goeiendagprijs voor originele naam Bart Huysentruyt

11 juli 2019

10u00 0 Brugge Café PerronGeluk langs de Spoorwegstraat in Brugge krijgt de tweejaarlijkse Goeiendagprijs.

In 2005 beslisten het stadsbestuur van Brugge met het advies van de Stedelijke Commissie voor Toponymie en Straatnamen en het 11 Juli-Komitee Brugge vzw om over te gaan tot de tweejaarlijkse uitreiking van de prijs. Die wordt toegekend aan een handelszaak of ander pand op het grondgebied van Brugge, dat uitblinkt door zijn mooie en gepaste Nederlandstalige naamgeving. Goeiendag verwijst niet alleen naar het vroegere Vlaamse wapen, maar vooral naar de begroeting die men in (handels)zaken elke dag tientallen keren gebruikt. Vanaf 2007 moet het gaan om recentere zaken die hoogstens twee tot drie jaar bestaan.

PerronGeluk werd aangeduid als winnaar. De uitbaters zijn er twee jaar geleden begonnen. Hun naam verwijst naar de nabijheid van het station en haar perrons. Mogen mee op het podium: restaurant De Prediker en kapperszaak Haartheater. Een oorkonde en een geldsom zijn de prijzen. In het verleden wonnen onder meer het evenement Voorsmaak, kledingzaak Twee Meisjes en dierenartsenpraktijk Van Kop Tot Staart.