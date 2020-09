Café De Kelk, BEUK en Elisa Waut winnen prijzen op Brugotta Awards Bart Huysentruyt

19 september 2020

13u34 0 Brugge De tweede editie van de Brugotta Awards, een driejaarlijkse awardshow voor Brugs talent, ging vrijdagavond digitaal door. Er waren prijzen in verschillende categorieën.

De driejaarlijkse awardshow vormt het muzikaal startschot van het nieuwe cultuurseizoen bij Cultuurcentrum Brugge. Brugotta Awards geeft het Brugse muzikaal gebruis op een originele manier de erkenning die het verdient. Meer dan 2.500 personen stemden op de verschillende categorieën. BEUK werd de strafste band, het meest gesmaakte optreden kwam van Violent Husbands en de beste coverband is Cajun Moon. De leukste optredens beleef je dan weer in café De Kelk en de hardste decibels kwamen van Wasted 24/7. Team Damp mag zich de beste deejay noemen en Doorn Roosje levere de beste lyrics. Verder viel Steel Orchid in de prijzen met hun versie van Hung Up van Madonna en er waren ook awards voor Maanbar (zinnenstrelende act) en Cowboys & Aliens (monument). De Lifetime Achievement Award is voor Elisa Waut.