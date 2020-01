Café Assebroek sluit definitief de deuren na brand Mathias Mariën

07 januari 2020

12u51 0 Brugge Café Assebroek op de hoek van de Astridlaan en Camiel van Den Busschestraat sluit voorgoed de deuren. Ruim één jaar na de zware brand besloten Mieke Vandamme en Jimmy Verrecas de zaak stop te zetten. “In de tussentijd had ik vast werk gevonden. Ook de kinderen waren na de brand enorm geschrokken”, verklaart Mieke de keuze.

15 november 2018: een korte, maar felle brand vernielt een groot deel van het woongedeelte boven het café. Het was de buurman van Jimmy en Mieke die letterlijk onraad rook en besloot in actie te schieten. Nadat de man eerst de hulpdiensten verwittigde, probeerde hij meteen de zaakvoerders van het café te alarmeren. Hij bonkte op de deuren en ramen tot iemand reageerde. Dat bleek uiteindelijk de redding van het gezin met drie kinderen. Ze kwamen wakker van het geluid en zagen hoe hun appartement in brand stond. Jimmy snelde meteen naar de bovenste verdieping en haalde de kinderen van toen 9, 14 en 17 jaar uit hun bed. Ondanks de snelle tussenkomst van de brandweer was de ravage nog groot.

Definitieve sluiting

Ook het cafégedeelte liep flinke schade op. Behalve waterschade, was ook de elektriciteit vernield. Toch waren Mieke en Jimmy aanvankelijk optimistisch. “We hopen zo snel mogelijk weer te openen”, klonk het daags na de brand. Enkele weken later bleek echter al dat dat valse hoop was. “Gesloten door brand”, stond er op de deur te lezen. Net omdat de zaak zo lang bleef aanslepen, zocht en vond Mieke ander werk. Ook een nieuwe thuis vonden ze snel. Ondertussen is duidelijk geworden dat café Assebroek nooit meer zal openen. De bordjes ‘Te Koop’ zijn dan ook veelzeggend. “Na zeven jaar was het natuurlijk niet makkelijk om die beslissing te nemen”, vertelt Mieke. “Maar eerlijk? Het is goed zo. Zelfs zonder de brand weet ik niet of we het café nog lang hadden uitgebaat. Ons contract liep nog een jaar door. Omdat alles zo lang duurde, was onze beslissing er eigenlijk simpeler op geworden. En alles terug opbouwen voor een zeer korte periode was voor ons geen optie.” Heimwee naar het caféleven heeft de vrouw momenteel nog niet. “Laat ons zeggen dat mijn werkuren nu iets aangenamer zijn dan vroeger”, klinkt het met de glimlach.

Overnemer gezocht

Een andere reden voor de beslissing is de familiale situatie. “Onze drie kinderen waren na de brand enorm geschrokken. Alles samen bleek het de beste beslissing om definitief te stoppen”, aldus Mieke. Een overnemer is er vooralsnog niet gevonden. De brouwer is momenteel volop op zoek naar een nieuwe uitbater.