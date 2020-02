Cadeautje voor het stadspersoneel: iedereen krijgt een herbruikbare drinkfles Bart Huysentruyt

11 februari 2020

08u19 3 Brugge Om hen voldoende water te doen drinken, geeft het stadsbestuur van Brugge haar medewerkers een unieke herbruikbare drinkfles cadeau.

De skyline van Brugge is in het profiel verwerkt. De drinkfles is volledig uit suikerriet vervaardigd en werd ontwikkeld door Stichting Join The Pipe. Deze Nederlandse Stichting zet zich in voor het voorzien van drinkwater in ontwikkelingslanden. Met de opbrengsten van verkoop van duurzame drinkwaterflessen en watertappunten in Europa worden waterprojecten opgezet in ontwikkelingslanden.

“Uit duurzame en ecologische overwegingen willen we ons personeel stimuleren om leidingwater te drinken”, zeggen schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V) en schepen van Personeel Martine Matthys (CD&V). “Zo dragen we als stad ons steentje bij in het verminderen van plastic afval dat door flessenwater ontstaat. Het uitdelen van de herbruikbare flessen sluit bovendien aan bij ons beleidsprogramma 2019-2024 waarbij duurzaamheid centraal staat.” De stad Brugge telt zo'n 1.300 personeelsleden.