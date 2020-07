Cactusfestival schuift jaartje op: zet 9, 10 en 11 juli 2021 in je agenda Bart Huysentruyt

14 juli 2020

10u26 0 Brugge Het 39ste Cactusfestival vindt plaats op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juli 2021. Dat maakt de organisatie bekend. Door het coronavirus ging de editie 2020 niet door.

In normale omstandigheden zouden de deuren van het 39ste Cactusfestival afgelopen weekend openen, maar Covid-19 besliste daar anders over. Een leeg Minnewaterpark dus, maar uitstel betekent geen afstel. Uitgerekend nu maakt de organisatie de data voor Cactusfestival 2021 bekend. Zet vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juli 2021 alvast in je agenda. Dit jaar stonden onder meer Balthazar, Ben Harper, White Lies en The Tallest Man On Earth op de affiche. Of zij volgend jaar afkomen, is nog niet bekend. “Ondertussen kreeg iedereen de tijd om het nieuws van de afgelasting te verwerken, maar tijdens ons ‘heilige weekend’ werd het gemis echt tastbaar”, zegt Patrick Keirsebilck van Cactus Muziekcentrum. “We horen van zoveel mensen dat ze het missen. Wij missen het ook en het doet deugd om te horen dat we gemist worden.”

Met uitZOMERlijk Brugge ( www.uitzomerlijk.be) bieden de Brugse culturele partners, waaronder Cactus Muziekcentrum, toch een kleinschalig en corona-proof alternatief voor de normaal zo bruisende Brugse zomer, maar de organisatie kijkt naar eigen zeggen toch vooral uit naar volgend jaar.