Buurtwerk Sint-Pieters viert 25ste verjaardag met nieuwe slagzin Mathias Mariën

11 september 2020

13u57 0 Brugge Buurtwerk Sint-Pieters bestaat 25 jaar en dat vieren ze met een nieuwe slagzin: ‘gespecialiseerd in generalisme’. Kunstenares Sylvie Crutelle uit Sint-Pieters ontwierp een bijhorend beeld.

“Die ‘generalisme’ verwijst naar het feit dat Buurtwerk Sint-Pieters bij tal van zaken betrokken is en haar visie zo breed mogelijk uitdraagt in de omgeving”, zegt schepen Pablo Annys (sp.a). “Alles draait om zo veel mogelijk participatie van de burger. De zoektocht naar samenwerkingspartners die mee in het verhaal willen stappen, vergt soms veel. Toch slaagt het buurtwerk erin om een blijvend antwoord te bieden op sociale vraagstukken. Er wordt drempelverlagend gewerkt, zodat sport, cultuur, ontmoeting, erfgoed, wonen en tal van andere socioculturele initiatieven bij de doelgroep bekend raken én ‘bereikbaar zijn’. Dat is al 25 jaar lang een straffe prestatie, waar ik als schepen van Sociale Zaken bijzonder trots op ben.”