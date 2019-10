Buurttuin Zwankendamme krijgt tuinhuis en bijenhal Bart Huysentruyt

14 oktober 2019

12u37 0 Brugge De buurttuin in Zwankendamme, die sinds 2016 aan 14 gezinnen de mogelijkheid biedt om hun eigen groenten te kweken, krijgt er een tuinhuis en een bijenhal bij.

Het gemeenschappelijke tuinhuis komt op de grens van de buurttuin met het toegangspad. De gebruikers van de buurttuin kunnen er hun tuingereedschap veilig en droog opbergen. “In het tuinhuis wensen we ook een composttoilet te integreren", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Het water van het tuinhuis zal opgevangen worden in een regenwaterput met een capaciteit van 10.000 liter, zo kan het water worden hergebruikt.” De bouw van een bijenhal past in het bijenplan van de stad. De nieuwe gebouwen moeten tegen het voorjaar van 2020 klaar zijn.