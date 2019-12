Buurtfeest van Marie-Jeanne levert 1.550 euro op Bart Huysentruyt

Marie-Jeanne Pierins, de dame die een paar zomers geleden voor het eerst een groot feest gaf voor haar buren, heeft met haar laatste buurtfeest weer geld ingezameld voor een goed doel.

Dit keer is de opbrengst 1.550 euro voor de organisatie Foton. Dat is een Brugs expertisecentrum rond dementie. Zij krijgen internationaal veel erkenning voor hun knowhow rond de ziekte. Ook de vereniging Male Waar Wij Wonen deed een flinke duit in het zakje: maar liefst 1.000 euro.