Buurtcomités houden verhalenparcours in Sint-Michiels Bart Huysentruyt

27 augustus 2019

13u49 0 Brugge ‘Sint-Michiels vertelt’ op zaterdag 31 augustus vanaf 17.30 uur is een nieuw initiatie van drie Sint-Michielse buurtcomités: Louis de Meystraat, Casenbroot en Achter de Groene Poort.

Het Brugs vertelcollectief onder leiding van Karin Bral liet zich inspireren door de foto’s en verhalen van Sint-Michiels. Zeven enthousiaste vertellers brengen live hun verhaal over Sint-Michiels. Een ballade over de toekomst van Sint-Michiels, de legende van Sint-Michiels, het verhaal van de veemarkt, van de pottenlikker en slekkestekker, van de rederijker, van het station en uiteraard ook het verhaal van burgemeester Van Maele en het erfgoed van Sint-Michiels staan op de agenda. Ook het ‘lied van Sint-Michiels’ op tekst van Gerard Vermeersch, geschreven naar aanleiding van de feesten voor 1.000 jaar Sint-Michiels in 1963 en ingestudeerd door het Brugs Mannenkoor van de Kamer van Retorika kan je ontdekken op het parcours. ’s Avonds kan je kijken naar de film Sint-Michiels, in 1964 geproduceerd door Antoine Carette. Bruno Mestdagh zorgt voor live commentaar.