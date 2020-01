Buurtbewoners hoeven niet te vrezen voor overlast na bouw nieuw Clubstadion Mathias Mariën

10 januari 2020

15u22 0 Brugge De buurtbewoners van het toekomstige stadion van Club Brugge hoeven niet te vrezen voor extra overlast, eenmaal de bouw afgerond zal zijn. Dat zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V), gevraagd naar de mogelijke consequenties voor de omwonenden.

Wie in de Olympialaan of Lange Molenstraat woont, hoeven geen schrik te hebben dat het nieuwe stadion plots letterlijk in hun achtertuin zal staan. “Er komt een groene omgeving met bomen”, zegt De fauw. “Buiten wedstrijddagen kan de buurt daar perfect gebruik van maken. De komende tijd staan er sowieso nog gesprekken gepland met de bewoners, zowel door het stadsbestuur als Club Brugge zelf. Het is ieders intentie om een goede relatie te onderhouden met de buurt."

Of de gevolgen effectief beperkt zullen blijven, is voor de omwonenden voorlopig afwachten tot de definitieve plannen bekend zijn.

