Buurt maakt kennis met dienstencentrum Rond den Heerd Bart Huysentruyt

04 september 2019

19u02 0 Brugge Buurtbewoners en geïnteresseerden maakten woensdag kennis met de werf van het nieuwe dienstencentrum Rond den Heerd in Sint-Pieters.

Naast het dienstencentrum zal de site ook plaats bieden aan een wijkgezondheidscentrum. “De werken zijn al aardig gevorderd”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “Sint-Pieters is een bruisende wijk, maar we willen mensen ook samenbrengen in dit gebouw. Op de gelijkvloerse verdieping komt het dienstencentrum, waar er elke dag een betaalbare maaltijd wordt aangeboden of activiteiten worden georganiseerd.” Het dienstencentrum is de opvolger van De Dijk, dat verouderd was. Sint-Pieters zal de komende jaren nog flink groeien. Er zijn immers vierhonderd nieuwe woningen gepland in de Sint-Pietersmolenwijk en Duivenkeet. Het nieuwe dienstencentrum opent begin 2020 de deuren.