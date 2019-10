Burgrock ronselt talent in middelbare scholen Bart Huysentruyt

22 oktober 2019

18u08 0 Brugge Het festival Burgrock, dat in 2020 zestien jaar op de kalender staat, gaat dit jaar op zoek naar muzikaal talent in de Brugse middelbare scholen.

Voorafgaand aan de kleppers wordt steevast ook een rockrally voor muzikaal talent georganiseerd. “Voor de komende editie op zaterdag 11 juli 2020 hebben we besloten om terug te keren naar waar het om bij Burgrock om draait: jonge muzikale talenten uit Brugge een kans geven om op een unieke plek, namelijk de Burg in Brugge, te tonen wat ze in hun mars hebben”, vertelt organisator Roeland Van Den Driessche.

Burgrock ontstond in 2005 naar aanleiding van de vele activiteiten die rond de Vlaamse Feestdag werden georganiseerd. Het 11 Juli-Komitee besliste toen om met de stedelijke jeugdraad een jeugdig evenement op poten te zetten. Doorheen de jaren professionaliseerde het festival en zes jaar geleden werd Burgrock een vzw. “Het niveau van onze wedstrijd is de voorbije jaren genivelleerd en steeds minder Brugse bands haalden het hoofdpodium”, zegt Van Den Driessche. “Daarom trekken we nu resoluut de Brugse kaart en lanceren we een oproep naar alle jongeren uit de Brugse middelbare scholen om deel te nemen aan onze wedstrijd met als inzet eeuwige roem en een mooi prijzenpakket: opnametijd in een professionele muziekstudio, een verrassingspakket, geschonken door Metronoom en een professionele shoot door onze Burgrock-fotograaf. Maar voor velen is het prachtige decor van de Burg al een motivatie om deel te nemen.”

Elke muziekgroep, singer-songwriter, rapper of ander muzikaal genie uit een Brugse school kan deelnemen en zijn of haar school vertegenwoordigen. Inschrijven is eenvoudig en kan door voor 31 januari 2020 voornaam en naam, leeftijd, naam van de muziekgroep of artiestennaam, adres, telefoonnummer, school en link naar een website of downloadlink naar een demo te sturen naar claeyssam@hotmail.com. “Elke deelnemer krijgt geven één opdracht mee, namelijk op 11 juli één Nederlandstalig nummer brengen. Zelf gecomponeerd, geschreven of een originele cover, dat maakt niet veel uit", zegt Roeland Van Den Driessche. Meer info vind je ook op de Facebookpagina van het evenement.