Burgemeester waarschuwt drukke Brugse cafés en restaurants: “Blijf maatregelen respecteren, anders worden jullie zelf de dupe” Mathias Mariën

20 juli 2020

18u41 42 Brugge Enkele restaurants en cafés in Brugge houden zich niet aan de coronamaatregelen en dat baart burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zorgen. Hij roept inwoners op om hun gezond verstand te gebruiken en vraagt caféuitbaters om de politie in te schakelen als klanten voor problemen zorgen. “We moeten samen een heropleving van Covid-19 vermijden, anders zijn horecazaken de dupe”, waarschuwt hij.

“Iedereen is uiteraard bijzonder blij dat na de lockdownperiode het normale leven in de stad terug op gang komt”, begint de burgemeester met een positieve noot. “Er wordt weer gewinkeld, er zijn weer toeristen die onze stad bezoeken en we hebben als stadsbestuur de toestemming gegeven aan heel wat restaurants en cafés om waar mogelijk het terras in oppervlakte te verdubbelen zodat op een veilige manier geconsumeerd kan worden. Bruggelingen en toeristen maken er gretig gebruik van. Toch mogen we niet veronderstellen dat alles weer is zoals voorheen”, waarschuwt De fauw.

“Het stijgend aantal besmettingen in ons land moet iedereen motiveren om de opgelegde maatregelen (afstand houden, mondmasker dragen, handen ontsmetten…) te respecteren. Zowel uit de verslagen van de politie van het voorbije weekend als uit mijn eigen vaststellingen blijkt dat het overgrote deel van de restaurants en cafés in Brugge de maatregelen strikt opvolgt en hun klanten ook wijst op de verplichtingen.”

Overtredingen

Toch werd ook vastgesteld dat op een aantal terrassen en ook binnen in een aantal restaurants en cafés de richtlijnen niet worden gevolgd. “Heel wat obers dragen nog steeds een mondmasker in plexiglas, terwijl dit door de federale overheid verboden is. In meerdere cafés werd bovendien vastgesteld dat er te veel volk aanwezig was en dat er aan de bar besteld wordt en niet aan de tafel. Op bepaalde plaatsen werd ook de aanzet gegeven tot dansen”, zegt De fauw. “Als burgemeester wil ik dan ook onze uitbaters van restaurants en cafés, maar ook de klanten oproepen om zich strikt te houden aan de opgelegde bepalingen. Indien klanten weigeren de instructies van de uitbater te volgen mag deze laatste zeker een beroep doen op de politie om op te treden. “Alleen door ons allen solidair aan de regels te houden kan een heropleving van het Covid 19-virus vermeden worden. Als burgemeester vrees ik immers dat bij een hevige heropleving onze restaurants en cafés de eerste slachtoffers zullen worden.”