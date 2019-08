Burgemeester van Brugge ziet het leven voortaan door een nieuwe bril...in blauw en zwart BHT

20 augustus 2019

20u38 0 Brugge Dirk De fauw, de burgemeester van Brugge, ziet het leven voortaan door een nieuwe bril.

Het is een moderne montuur geworden, maar opvallend: in blauw en zwart. Laten dat nu net de kleuren zijn van Club Brugge. “Daar had ik zelf niet bij stilgestaan", lacht De fauw (CD&V). “De nieuwe montuur heeft niks met voetbalvoorkeur te maken. Ik was mij er niet van bewust.” Niets belet de burgemeester uiteraard om voor blauwzwart te supporteren. Dinsdag speelt Club tegen LASK Linz om een plaats in de poules van de Champions League.