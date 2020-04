Burgemeester van Brugge roept op: “Ga tijdig naar huisarts of spoedgevallen, ook bij niet-coronaklachten” Bart Huysentruyt

14 april 2020

11u27 12 Brugge Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) roept bevolking op om ook bij niet-coronaklachten tijdig de huisarts te raadplegen en een beroep te doen op de spoedgevallendiensten van de ziekenhuizen.

De Brugse huisartsenkring en de spoedgevallendiensten van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en AZ Sint-Lucas merken een merkelijke afname van het aantal raadplegingen. Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is bezorgd. “Dat klopt niet. De beide ziekenhuizen hebben hun spoedafdelingen zo georganiseerd dat er een strikte scheiding wordt gemaakt tussen COVID-19 patiënten en andere patiënten", zegt hij.

“Recent werd vastgesteld dat een persoon met een ernstig hartfalen te lang geen beroep heeft gedaan op de tussenkomst van de spoeddiensten uit vrees voor besmetting in het ziekenhuis. Een dame met langdurige hevige buikpijn bleek een darmperforatie te hebben en een meisje werd niet naar het ziekenhuis gebracht ondanks pijnen, wat uiteindelijk tot een gesprongen appendix heeft geleid”, somt hij op.

Wie twijfelt, contacteert best eerst de huisarts of de huisartsenwachtpost in het weekend. Bij hevige pijnen of aanwijzingen van een ernstig lichamelijk probleem, bel 112 of probeer op een veilige manier de spoeddienst van het ziekenhuis te bereiken.