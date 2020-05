Burgemeester van Brugge lanceert opmerkelijke oproep: “Aannemers, pomp uw overtollig water desnoods in de reien” Bart Huysentruyt

30 mei 2020

14u56 6 Brugge De Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vraagt aannemers om opgepompt water ter beschikking te stellen voor hergebruik. Dat komt nu rechtstreeks in de riolen terecht. Ze mogen dat water onder meer in de reien overpompen.

“De brandweer krijgt in deze periode wel vaker de vraag om water te leveren”, legt De fauw uit. “Samen met dienst Leefmilieu kan er gekeken worden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Uiteraard dient het water eerst aan een kwaliteitscontrole te worden onderworpen vooraleer het opnieuw gebruikt kan worden.” De brandweer heeft evenwel geen toelating om drinkwater te leveren dat afkomstig is van het openbaar waternet. Voor grote hoeveelheden opgepompt water kan er een oplossing gezocht worden om deze tijdelijk op te slaan in een bassin.

Ondergrondse parking



“Waar mogelijk zijn er ook oplossingen om het water over te pompen in de stadsreien”, zegt De fauw. “Zo start er in juni opnieuw een grote werf in Brugge, namelijk de bouw van de nieuwe ondergrondse parking aan het Koning Albert I-park achter het Concertgebouw. Interparking bevestigde ons al dat het opgepompte water niet in de riolen zal worden afgevoerd, maar worden overgepompt in de naburige Kapucijnenrei. Ook voor de werkzaamheden aan de Katelijnestraat zullen de stadsdiensten afspraken maken met de aannemer om te kijken waar en hoe het water in de naburige rei kan worden overgepompt.”

Goede voorbeeld

De stedelijke diensten kregen opdracht om in bestekken van toekomstige werven in de stad ook een extra bepaling op te nemen dat het opgepompt water niet meer via de riolen zal afgevoerd kunnen worden. “Waar de stad zelf bouwheer is, willen we dan ook zelf het goede voorbeeld geven en zorgen dat het water hergebruikt kan worden”, aldus Dirk De fauw.



Aannemers die water ter beschikking willen stellen of bedrijven die water nodig hebben, kunnen deze vraag registreren bij de brandweer of de stedelijke milieudienst op 050/68.18.20, administratie.brugge@zone1.be of 050/44.80.00 en leefmilieu@brugge.be.