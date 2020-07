Burgemeester van Brugge laat drive-in aan Jan Breydelstadion tijdens bekerfinale niet toe: “Te groot risico” Bart Huysentruyt

24 juli 2020

12u53 8 Brugge Club Brugge wil het voetbalseizoen in schoonheid afsluiten met de derde dubbel uit de clubgeschiedenis. Om toch nog wat fans te laten meegenieten van de bekerfinale tegen Antwerp, wilde blauw-zwart de parking van het Jan Breydelstadion ombouwen tot een drive-incinema.

Op 1 augustus spelen Club Brugge en Antwerp de uitgestelde bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion. Maar de poorten van de nationale voetbaltempel blijven gesloten voor supporters. De landskampioen wilde de fans toch de kans bieden om de finale op een originele manier te bekijken: vanuit de wagen op de parking van het Jan Breydelstadion. Op een groot ledscherm zou vanuit tweehonderd wagens naar de finale gekeken kunnen worden.

Maar dat gaat dus niet door, want Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) laat het initiatief niet toe. “Het risico is te groot”, vindt hij. “Supporters zouden mogelijk toch uit hun wagen kunnen komen als er bijvoorbeeld gescoord wordt. We laten eigenlijk niks toe, tijdens de bekerfinale. Dat doen we uit vrees voor bijeenkomsten van supporters. Het coronavirus is weer volop aanwezig onder de bevolking. We moeten er alles aan doen om samenkomsten te vermijden."

Club Brugge liet aan de burgemeester ook al weten dat de spelers zeker niet naar Brugge afzakken om te feesten. “Ik vraag ook aan de cafés om daar erg zorgzaam mee om te springen. Het is jammer, want normaal is voetbal een feest in Brugge. Het kan nu even niet anders.”