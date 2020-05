Burgemeester van Brugge kwaad op UNIZO: “Verkeersvrije straten zijn noodzakelijk voor veiligheid” Bart Huysentruyt

05 mei 2020

12u54 0 Brugge Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) reageert verrast en kwaad op zelfstandigenorganisatie UNIZO. Zij lieten maandag weten dat ze niet opgezet zijn met verkeersvrije straten eenmaal de winkels op 11 mei weer mogen openen.

Brugge wil haar belangrijkste winkelstraten verkeersvrij maken om zo shoppers van wachtende te kunnen scheiden. Er zijn al proefopstellingen te zien in de Brugse straten. “Dat we de winkelstraten elke dag van 13 tot 18 uur verkeersvrij maken is echt om veiligheidsredenen nodig", zegt De fauw. “Het getuigt van wereldvreemdheid, gebrek aan terreinkennis en vooral miskenning van de ernst van het coronavirus om wagens toe te laten in de winkelstraten op het moment dat de winkels open zijn. Blijkbaar hebben de verantwoordelijken van UNIZO de problemen niet gezien die zich stelden op een zomerse namiddag op het moment dat de ijsjeszaak Da Vinci in de Geldmuntstraat de deuren opende met een file tot de Eiermarkt als gevolg. Blijkbaar hebben zij ook niet gezien wat zich gisteren voordeed aan de Veritas in de Steenstraat met file tot aan de Markt als gevolg. Weten zij dan niet dat wanneer wachtenden op het voetpad staan om een winkel binnen te mogen er helemaal geen 1,5 meter meer overblijft om op het voetpad te kruisen met winkelende mensen die gewoon voorbij willen. Daarom zeggen wij ook duidelijk en richten de straat ook zo in dat wachtenden op het voetpad staan terwijl wie voorbij moet via de weg zal gaan.”

In de binnenstad worden de handelsstraten Steenstraat, Geldmuntstraat en Noordzandstraat autovrij elke dag van 13 uur tot 18 uur. Voetpaden worden de wachtzone om de winkel binnen te komen. Om te voorkomen dat gewoon op het voetpad wordt gewandeld komt er aan elke winkel een nadar diagonaal op de as van de rijbaan, met sensibiliserende boodschappen. “Op meerdere plaatsen zullen we mobiele ontsmettingsunits plaatsen”, zegt De fauw. “In zo’n cabine kan je de handen ontsmetten met voetbediening en zal je ook mondmaskers kunnen aankopen via een verdeelautomaat. Zo’n units zullen we plaatsen op ‘t Zand en de Markt.”