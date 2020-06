Burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) neergestoken, verdachte opgepakt: "Dader heeft hier uren op wacht gestaan” Mathias Mariën Bjorn Maeckelbergh

20 juni 2020

12u56 946 Brugge Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is kort na de middag neergestoken met een mes. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn situatie is ondertussen stabiel. Volgens De fauws zoon is zijn vader geopereerd en ondertussen opnieuw bij bewustzijn. Er werd een verdachte opgepakt, het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord.



Volgens onze informatie werd de 62-jarige burgemeester gestoken in zijn hals, maar zou hij nog zelf de hulpdiensten hebben kunnen verwittigen. Zijn chauffeur zou hem daarop naar het AZ Sint-Jan hebben overgebracht. De fauw bleef de hele tijd bij bewustzijn. Zijn toestand was ernstig maar stabiel, en in het ziekenhuis werd hij geopereerd.

Die operatie is succesvol verlopen, zegt De fauws zoon Dieter aan onze redactie. “De operatie is geslaagd. Mijn tante heeft papa intussen al aan de lijn gehad. Hij was enorm onder de indruk, maar is al bij bewustzijn. De dader heeft hier enkele uren op wacht gestaan. Dat is intussen ook bevestigd door een buurvrouw”, zegt Dieter.

Er werd snel na de feiten één verdachte opgepakt. Het gaat om een man, een cliënt van De fauw, die advocaat is. De feiten deden zich dan ook aan zijn praktijk voor, waar het labo en de federale politie momenteel ter plaatse zijn voor het onderzoek. Over het motief voor de steekpartij is nog niets bekend, maar de dader kampt met psychische problemen en zou ook een drankprobleem hebben gehad.

“De dader is een jonge twintiger die al enkele jaren cliënt is van mijn vader”, zegt De fauws zoon Dieter nog. Toen de burgemeester bij zijn praktijk aankwam, is de twintiger hem meteen te lijf gegaan met een aardappelmesje.



