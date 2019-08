Burgemeester springt in de reien: “Een belofte moet je nakomen” Bart Huysentruyt

26 augustus 2019

10u11 0 Brugge Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is zondagavond in de reien gesprongen. Hij had een belofte na te komen.

“Bij de opening van de zwemzone aan de Coupure had ik gezegd dat ik er deze zomer eens zou inspringen”, zegt De fauw. “En een belofte moet je nakomen. Bij temperaturen rond de dertig graden doet zo'n zwempartij natuurlijk extra deugd." De burgemeester wilde meteen ook bewijzen dat het water van goede kwaliteit is. “Dat wordt constant opgevolgd en in de gaten gehouden door ons stadslabo. De hele zomer al is de waterkwaliteit uitstekend. De zwemzone is een succes en ik kan het iedereen aanraden.”