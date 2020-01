Burgemeester heft glas op 2020 met 5.000 Bruggelingen: “Op een jaar vol warmte en positiviteit” Bart Huysentruyt

05 januari 2020

14u10 0 Brugge Op de Burg in Brugge hebben meer dan vijfduizend inwoners zondag getoost op het nieuwe jaar. De opkomst was enorm dankzij het prima weer en de gratis kaasjes, frietjes en drank. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) hief het Brugse volkslied ‘Zie je van Brugge’ aan op het podium. “Als voorbode op een jaar vol warmte, positiviteit en gezondheid", zegt De fauw.

De traditionele nieuwjaarsreceptie op de Burg kende haar gekende recept: burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heette zijn inwoners welkom, geflankeerd door een doventolk. “We willen de Bruggelingen fier maken”, zegt De fauw. “In ons beleidsplan staan 515 actiepunten die de inwoners gelukkiger moet maken. We zijn naar de wijken getrokken om te luisteren naar de wensen van de mensen. Die zijn allemaal meegenomen in dat beleidsplan. En kijk: de bouw van de nieuwe Beurs- en Congreshal is gestart, voor het nieuwe museum zijn de vijf kandidaturen ingediend en we hebben het Gruuthusemuseum geopend.”

Mislukt dronespektakel

De burgemeester somde nog een paar opmerkelijke werken voor 2020 op. “We gaan de Katelijnestraat heraanleggen, daar zijn we trouwens volop mee bezig. Er is een werkplan opgesteld voor de komende drie jaar. De eerste steen van het nieuwe rusthuis in Sint-Pieters is gelegd en we hebben allemaal genoten van Wintergloed, het nieuwe eindejaarsconcept. Alles liep voorlopig behoorlijk vlot, behalve misschien het dronespektakel”, knipoogt De fauw. “Maar dat is een technisch probleem, geen politiek (lacht).”

Brugse volkslied

Het publiek kon het grapje wel smaken en keek al verlangend uit naar de laatste woorden van de burgemeester om snel het glas te kunnen heffen. Maar De fauw hield eraan nog een liedje te zingen. De burgemeester heeft blijkbaar de smaak te pakken. Ook op oudejaarsavond zong hij al mee op ’t Zand tijdens Brugge Feest. “We zijn op zoek naar het Brugse volkslied, maar volgens mij kan dat maar één liedje zijn", vertelt hij. Meteen daarna trok een van de dixiebands het bekendste Brugse lied ‘Zie je van Brugge’ op gang. En hoewel de burgemeester niet alle lijntjes tekst leek onthouden te hebben, bracht het wel extra sfeer op het plein.”

Puntzak frietjes

Daar trokken de aanwezigen naar de kraampjes met frisdrank, drie verschillende Brugse bieren, een glaasje wijn of een gratis puntzak frietjes. Er werden ook vlootjes met Brugge Kaas uitgedeeld. Drie muziekbands zorgden voor ambiance. Wensen voor het nieuwe jaar 2020 werden een hele middag duchtig uitgewisseld. De nieuwjaarsrecepties van de stad zitten er nog niet op. Ook de komende weekends zijn er nog recepties gepland in de deelgemeentes.