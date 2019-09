Burgemeester gaat ondergronds om oude droom na te jagen: “Overwelfde reien blootleggen? Niet voor meteen” Bart Huysentruyt

11 september 2019

17u35 0 Brugge Het stadsbestuur van Brugge heeft woensdag een plaatsbezoek gebracht aan de overwelfde reien onder de grond. Op bepaalde plaatsen zijn de Brugse wateren ook onder de grond te bewonderen. Zelfs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) trok er een speciaal pak voor aan. “Het is een oude droom om die overwelfde reien weer bloot te leggen, maar dan wel op lange termijn”, leerde De fauw.

Een man in een wit pak trok woensdag de aandacht in de Breidelstraat en op het Jan Van Eyckplein. Het was de burgemeester van Brugge, Dirk De fauw (CD&V). Hij verraste naar eigen zeggen zijn stadsmedewerkers door zelf mee ondergronds te gaan. “Het oude idee om de knappe gewelven boven de ondergrondse reien op bepaalde plaatsen in de stad weer bloot te leggen, komt van de vereniging Bruggelingen Buiten Brugge. Zij opperden het idee onlangs nog, toen ik ze samen met schepen van Cultuur Nico Blontrock op het stadhuis ontving", zegt De fauw.

Bezienswaardigheid

Het is ook één van zijn dromen om, in de buurt van de Poortersloge aan het Jan Van Eyckplein, zo'n gewelf toegankelijk te maken voor het publiek. Een nieuwe Brugse bezienswaardigheid dus, maar dan onder de grond. “Ik heb de stadsdiensten opdracht gegeven om die gewelven eens van nabij te bekijken. Om te zien of dit oude idee realiseerbaar is. Want geef toe: het zou toch magnifiek zijn om de reien eens van die kant te zien. Onze Brugse wateren lopen nog altijd voor een stuk ondergronds verder.”

Het grootste probleem ondervond De fauw zelf toen hij afdaalde in de Breidelstraat. “De geur”, glimlacht hij. “Die was behoorlijk intens. De reien zijn ondergronds eigenlijk een open riool. Het afvalwater van de Brugse huizen in de binnenstad komt er samen. De gewelven daarentegen zijn wel de moeite waard, al is het op bepaalde plekken bukken, want sommige gewelven zijn lager dan twee meter en op bepaalde plaatsen ook maar anderhalve meter breed. Op korte termijn kan je dit idee, hoe leuk het ook zou zijn, niet realiseren.”

Toekomst

Maar De fauw laat wel een opening voor de toekomst, want hij laat het idee niet zomaar varen. “Ik ben ervan overtuigd dat het een meerwaarde zou zijn voor Brugge. Op lange termijn zou je het afvalwater kunnen scheiden van de reien, waardoor de toegankelijkheid op een bepaalde plaats wél mogelijk zou zijn. We geven deze suggestie dus niet zomaar op.”

Voor voorbijgangers was het woensdag evenwel een beetje schrikken, toen het witte mannetje vanuit de riolen weer naar boven klauterde. “De Bruggelingen waren nieuwsgierig, maar dat was ik ook”, besluit De fauw.