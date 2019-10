Burgemeester en stadspersoneel krijgen tips van studenten voor een succesvolle Kerstloop Bart Huysentruyt

24 oktober 2019

14u38 0 Brugge Vijf studenten Sport en Bewegen aan de Howest in Brugge stomen zeven personeelsleden van de stad én burgemeester Dirk De fauw (CD&V) klaar voor de Kerstloop.

Die jaarlijkse loopwedstrijd met afstanden 6 en 10 kilometer vindt op vrijdag 6 december plaats in hartje Brugge. De studenten leggen de stadsmedewerkers een strak schema voor. “Ze moeten minstens twee keer per week gaan lopen", zegt studente Julie Stockman. “We laten iedereen rustig in het tempo komen. De bedoeling is om zo vlot mogelijk toe te werken naar één van de twee afstanden." Burgemeester Dirk De fauw doet ook mee. Hij gaat voor de 10 kilometer. “Tijd vinden om te lopen, is voor mij niet eenvoudig. Maar ik probeer me aan de schema’s te houden en zes kilometer lukt al vrij aardig. Dat komt goed tegen begin december.”