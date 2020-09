Burgemeester én buurman Dirk De fauw reageert meteen op crowdfunding medeburen tegen Clubstadion: “Te vroeg om al over procedures te spreken”

De actiegroep roerde zich al langer op sociale media, maar zet nu een volgende stap in zijn ‘strijd’ tegen het stadion. Bij het Brugse stadsbestuur reageren ze vooralsnog rustig op de crowdfunding. Helemaal onverwacht komt de actie bovendien niet, aangezien verscheidene buurtbewoners al voor het bekendmaken van de officiële plannen aangaven zich te verzetten.

5.000 flyers

Het stadsbestuur was dinsdagochtend nog niet op de hoogte van de actie. “Iedereen heeft natuurlijk het recht om zich op zijn of haar manier te verdedigen”, zegt burgemeester Dirk De fauw, die eveneens in de buurt woont. “Als ze van plan zijn om procedures op te starten, is het logisch dat die mensen zich voorbereiden. Maar eigenlijk is het te vroeg om nu al te spreken over procedures. Er is nog een lange weg te gaan vooraleer er een omgevingsvergunning wordt afgeleverd." Bij het stadsbestuur benadrukken ze bovendien nogmaals dat de plannen voor de locatie op de huidige site van Jan Breydel unaniem werden goedgekeurd in de gemeenteraad door alle politieke partijen.

De groep Leefbaar Sint-Andries heeft ondertussen 5.000 flyers verdeeld in de buurt. Mocht de crowdfunding met een overschot worden afgesloten, dan zal dit integraal worden doorgestort naar acties van Kom op tegen Kanker.