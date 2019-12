Burgemeester duidelijk over problemen aan Brugs station: “Vijf pv’s voor tiental probleemjongeren met Vlaams klinkende namen” Mathias Mariën

18 december 2019

10u45 18 Brugge Sinds begin november is de Brugse politie 20 keer opgeroepen voor een incident met jongeren aan het station. Amper vijf keer moest er effectief worden overgegaan tot het opstellen van proces-verbaal. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens de gemeenteraad.

Verschillende raadsleden stelden vragen over het opnieuw stijgend geweld. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) reageerde duidelijk. “Voor amper vijf incidenten is er een pv wegens slagen en verwondingen. In één geval was er sprake van verboden wapendracht, omdat er een mes werd getrokken. De andere incidenten waren louter trekken en duwen”, aldus de burgemeester. Hij voegde er in één adem aan toe dat het gaat om een tiental probleemjongeren van twee scholen. “Dit is dus zeker geen oorlog”, aldus De fauw. Aan het station is de politie ondertussen wel extra alert. Jongeren die zich misdragen, worden systematisch geïdentificeerd en gefouilleerd. Op die manier wil de politie eventuele bendes in kaart brengen. Tijdens de gemeenteraad voegde de burgemeester er nog aan toe - om eventuele vooroordelen te counteren - dat het gaat om jongeren met Vlaamse namen.