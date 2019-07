Burgemeester Dirk De fauw stelt lokale horeca gerust: “Alleen in drukke winkelstraten willen we overaanbod vermijden” Mathias Mariën

04 juli 2019

15u55 2 Brugge De Brugse horeca-uitbaters hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken. Dat zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) op het feit dat er gewerkt wordt aan een plan van aanpak. “In de eerste plaats willen we nagaan op welke plaatsen extra horeca wel en niet kan. In onze winkelstraten is een overaanbod bijvoorbeeld niet aangeraden”, stelt De fauw. “Maar we willen zeker geen cafés of restaurants wegjagen uit Brugge.”

Schepen van Lokale Economie Pablo Annys (sp.a) vertelde in deze krant dat het stadsbestuur bezig is met een plan van aanpak om te vermijden dat er té veel horecazaken zich in de Brugse binnenstad vestigen. “Nu al is 37 procent van de beschikbare verkooppunten ingericht als horecazaak. We moeten erop toezien dat de diversiteit in het aanbod gegarandeerd blijft. We moeten ook shoppers naar Brugge blijven lokken”, aldus Annys, die er wel meteen aan toevoegde dat er geen specifieke zaken worden geviseerd en dat alles nog in een juridisch kader moet gegoten worden. “Bovendien beseffen we het belang van de lokale horeca. Als ze een meerwaarde betekenen, is dat ook geen probleem.”

Winkelstraten

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zat donderdagmiddag samen met Horeca Brugge. Hij stelde ze enigszins gerust en geeft extra duiding bij de plannen. “Als stadsbestuur willen we vooral bekijken waar er extra horeca mogelijk is en waar niet. Vooral in de winkelstraten zoals de Steenstraat, Geldmuntstraat en Zuidzandstraat willen we een overaanbod vermijden. Het winkelen moet daar gegarandeerd blijven”, aldus De fauw.

McDonald’s

Een simpel voorbeeld is de komst van hamburgerrestaurant McDonald’s in 2014 naar de Steenstraat. Dat veroorzaakte toen heel wat commotie. Dergelijke zaken nog eens extra in de drukke winkelstraat zien ze in Brugge liever niet gebeuren. Ook op de Markt bijvoorbeeld zullen vrijkomende winkelpanden bij voorkeur niet ingericht worden als horeca.

In andere straten kan het dan weer wél”, aldus De fauw. “Ik denk bijvoorbeeld aan de Braambergstraat, waar extra horeca zeker welkom zou zijn. Het is dus zeker geen klopjacht op de Brugse horecazaken.”

Goodwill

De burgemeester vertelt er in één adem wel bij dat er vooralsnog moet gerekend worden op de goodwill van de eigenaars van de panden. Juridisch is het moeilijk afdwingbaar om te bepalen wat wel of niet in een pand mag. Hetzelfde probleem stelt zich met de vele toeristenwinkels.

“In theorie zou het voor die winkels kunnen dat we het in een reglement gieten, waarbij we als stad stellen dat een zaak maar x-aantal procent op toeristen mag gericht zijn. Maar ja, wie chocolade of bier verkoopt, kan dan perfect stellen dat die zich op de gewone Bruggelingen richt”, aldus Dirk De fauw.

Gemengde gevoelens

Bij Horeca Brugge willen ze voorlopig liever niet reageren, maar bevestigen ze wel dat er een goed gesprek is geweest met de burgemeester over de kwestie én ze gerustgesteld zijn. “We wachten de verdere ontwikkelingen af”, zegt voorzitter Sandra Timmerman.