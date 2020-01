Burgemeester Dirk De fauw na mislukte droneshow: “Klassiek vuurwerk komt niet terug, maar een alternatief bij problemen is welkom” Mathias Mariën

02 januari 2020

11u54 0 Brugge De stad Brugge bekijkt de komende weken of het ook 2021 zal inzetten met een droneshow. Na de mislukte show van dit jaar, wil burgemeester Dirk De fauw (CD&V) de drones evenwel nog niet afschieten. “Maar als we het volgend jaar opnieuw doen, moet het wel zéker lukken. We zullen in dat geval ook een alternatief voorzien, zoals geluidsarm vuurwerk.” Een terugkeer naar het klassieke vuurwerk is zo goed als uitgesloten.

“Een fiasco”, “het bekijken niet waard”, “wat een flop”. Het zijn maar enkele van de vele reacties op de droneshow van dinsdagnacht. Wat een primeur voor België moest worden, eindigde voor het bedrijf AndLights op een sisser. Door een technisch probleem kon enkel het eerste deel van de show plaatsvinden. Door de mist sloeg het veiligheidsalarm van de drones aan, waardoor het systeem niet kon opstarten. Resultaat: 15.000 toeschouwers die grotendeels op hun honger bleven zitten.

Evaluatie

Eén dag na de feiten wil Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) de droneshow nog niet definitief afschieten. “Het is in de eerste plaats voor het jonge bedrijf een enorme domper. Zij zijn zeer zwaar ontgoocheld dat hun show niet verliep zoals gewenst. Ze hebben er jaren aan gewerkt. Tijdens de proefshow verliep alles wél goed. Maar net op het moment dat er niks verkeerd mocht lopen, liep het toch fout”, aldus De fauw. Of AndLights eind 2020 een herkansing krijgt met hun drones, wordt de komende tijd beslist. “In de loop van januari volgt een evaluatie met alle betrokken partijen. Als er nog een droneshow plaatsvindt, gaan we als stad proberen zorgen voor een alternatief programma. We hebben daar dit jaar misschien te weinig rekening mee gehouden dat het kon tegenvallen. Nochtans hadden we een optie genomen op geluidsarm vuurwerk in het geval er teveel wind zou staan. Toen bleek dat er geen wind zou zijn, hebben we dat evenwel laten varen. Ook een lasershow kan een optie zijn als alternatief voor het geval de drones niet werken”, zegt de burgemeester. Terugkeren naar het klassieke vuurwerk is in principe geen optie. “We hebben de voorbije weken een campagne uitgerold waarin we de inwoners vroegen het geluidsarm alternatief te gebruiken, het zou te gek zijn als de stad Brugge dan wél knallend vuurwerk gebruikt", zegt De fauw.

Factuur

Ondertussen kwam er ook al kritiek dat de mislukte droneshow weggesmeten geld is voor de Bruggeling. De kostprijs bedroeg aanvankelijk 25.000 euro - waarvan de stad de helft zou betalen en de andere helft door het feestcomité. De kans dat het bedrijf de volledige factuur doorrekent na de onvolledige show, is evenwel miniem. “Ook daar gaan we op zoek naar een compromis. Kijk, het is enorm jammer dat de drones niet de lucht in konden zoals gepland. Maar laat ons niet vergeten dat we vooraf wél heel wat goede reacties kregen omwille van onze innovatieve manier om het klassieke vuurwerk te vervangen. En alles samen was de sfeer op ‘t Zand zeer goed”, besluit burgemeester Dirk De fauw (CD&V) met een positieve noot.