Burgemeester De fauw wil slalommende fietsers in centrum aanpakken, nadat 73-jarige voetgangster schouderbreuk oploopt Siebe De Voogt

13 augustus 2019

19u40 0 Brugge De Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vraagt zijn politiekorps om extra aandacht te schenken aan fietsers, die tijdens de autoluwe dagen in het centrum te snel tussen de wandelaars slalommen. In de Steenstraat werd zo een 73-jarige voetgangster omvergereden, met een schouderbreuk tot gevolg. “Onze reis hebben we moeten annuleren”, zucht haar man.

Bruggeling Jean-Pierre Van Goethem was zaterdag rond 14.15 uur net zijn auto aan het parkeren in het centrum , toen zijn 73-jarige echtgenote Brigitte Marique op het voetpad tegenover de Sint-Salvatorskathedraal langs achteren werd aangereden door een fietser. “Mijn vrouw werd een vijftal meter meegesleurd en viel zwaar op haar schouder”, vertelt de man. “Ze kon niet bewegen van de pijn. Een burgerwacht zag alles gebeuren en verklaarde dat de fietser veel te snel reed en slalomde tussen de voetgangers. Hij bleef niet wachten op de ziekenwagen en reed gewoon door.”

Reis annuleren

Brigitte werd naar het AZ Sint-Lucas overgebracht, waar de dokters een breuk in haar rechterschouder vaststelden. “De schouder van mijn echtgenote werd gefixeerd en morgen (woensdag, red.) weten we of ze een operatie moet ondergaan. We zouden net voor zes weken met de motorhome naar Zuid-Spanje trekken. Onze reis hebben we uiteraard mogen annuleren. Het is onbegrijpelijk dat die fietser gewoon doorreed. We hopen dat de politie hem op basis van de camerabeelden nog kan identificeren.”

Auto’s zouden eigenlijk opnieuw moeten doorgelaten worden tijdens verkeersluwe dagen. Alleen op die manier zullen de fietsers niet meer over de voetpaden rijden Jean-Pierre Van Goethem

Jean-Pierre stelt zich tegelijk vragen bij het verkeersbeleid in de Steenstraat. Op zaterdag en tijdens de winkelzondagen is gemotoriseerd verkeer in de winkelstraten niet toegelaten. Fietsers mogen wel door, maar moeten zich aanpassen aan de voetgangers. “Het politiereglement werkt ongevallen als dat van mijn vrouw in de hand. Auto’s zouden eigenlijk opnieuw moeten doorgelaten worden tijdens verkeersluwe dagen. Alleen op die manier zullen de fietsers niet meer over de voetpaden rijden.”

Ik merk zelf soms hoe jonge fietsers over de Brug of door de Blinde Ezelstraat scheuren. Zij moeten zich aanpassen aan de snelheid van de voetgangers tijdens autoluwe dagen Dirk De fauw

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is niet gewonnen voor dat idee. “Dat is absoluut geen optie”, zegt De fauw, al geeft hij wel toe dat het incident van zaterdag geen alleenstaand feit is. “Ik merk zelf soms hoe jonge fietsers over de Brug of door de Blinde Ezelstraat scheuren. Zij moeten zich aanpassen aan de snelheid van de voetgangers tijdens autoluwe dagen. Ik heb contact genomen met de politie om nog eens de aandacht te vestigen op het probleem. Agenten kunnen weliswaar niet overal zijn, maar zullen op het moment van dergelijke vaststellingen verbaliseren. Alleen op die manier kunnen we het soms gevaarlijke gedrag van fietsers een halt toeroepen.”