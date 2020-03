Burg ziet er weer netjes uit na weghalen betonnen kuip van Toyo Ito Bart Huysentruyt

16 maart 2020

18u18 0 Brugge De Brugse Burg ziet er weer netjes uit, nadat de stadsdiensten er de betonnen kuip onder de steenslag hebben verwijderd.

De kuip werd ooit gebouwd in opdracht van kunstenaar Toyo Ito. Zijn kunstwerk, in de volksmond de ‘carwash van de gouverneur’, stond er net boven. Maar het werk is al een tijdje verdwenen en staat nu aan de inkomhal van het bedrijf ICO in Zeebrugge. “De kuip bleef onder de grond zitten”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Maar dat was niet ideaal, omdat er bij hevige regenval altijd plassen kwamen te staan op dit deel van het plein. Door de betonnen kuip nu te verwijderen, moet dat probleem van de baan zijn.” Het ziet er in elk geval weer netjes uit.