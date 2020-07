Bruno Overbergh is nieuwe directeur van ASO-opleiding Sint-Leo Hemelsdaele Bart Huysentruyt

02 juli 2020

09u15 0 Brugge In september staat Bruno Overbergh aan het roer van de secundaire ASO school Sint-Leo Hemelsdaele langs de Potterierei 11 in Brugge. Directeur Katelijn Werbrouck gaat met pensioen.

Bruno Overbergh ruilt zijn school RIZHO zorgkrachtschool in Kortrijk voor Brugge. Hij was er directeur sinds 2013. Voorheen was hij aan die school leraar Nederlands en Engels in de derde graad. “Ik word manager, leider, maar ook coach. Ik zet graag de lijnen uit om anderen te laten scoren.” De nieuwe directeur komt dichter bij huis werken. Hij woont in Koolkerke en is er actief in de harmonie en springt als het moet bij in de basisschool De Smalle.