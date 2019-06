Brugse zwembaden in nieuwe handen: “800 uren zwemplezier extra” Watermaatschappij Farys neemt beheer Interbad en Jan Guilinibad over van stad Bart Huysentruyt

18 juni 2019

13u41 0 Brugge Twee Brugse zwembaden zijn vanaf 1 juli in handen van watermaatschappij Farys. Zij nemen de uitbating over van de stad Brugge. Voor de zwemmers van Interbad wijzigt er niks, in Jan Guilini komen er op jaarbasis 800 extra openingsuren bij. “En het kost de belastingbetaler niks", zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V).

Brugge en ook Damme gaan in zee met Farys, dat in Vlaanderen al 23 zwembaden in eigen beheer runt. De reden voor die koerswijziging is vooral financieel. “Een zwembad onderhouden kost handenvol geld", zegt Brugs schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Voor steden en gemeenten is dat een forse hap uit het budget. Bovendien hebben we niet altijd de technische kennis in huis om de problemen snel te achterhalen. Die technische bagage heeft Farys wél. Daarom leek het ons een goede zaak om deze twee zwembaden, die door honderdduizenden Bruggelingen worden bezocht, in veilige handen achter te laten.”

Voor het personeel wijzigt er zo goed als niks. Tussen beide zwembaden zal wel eens uitgewisseld worden, maar iedereen blijft aan boord. Greet Wildemeersch zal de dagelijkse leiding op zich nemen. Dat doet ze nu ook al in het Interbad. “Voor de zwemmers en clubs uit Brugge en Damme wijzigt er niks als ze naar het Interbad komen”, zegt ze. “Pas na de zomer passen we de openingsuren lichtjes aan. Zo zal het zwembad op zaterdag vanaf september gesloten zijn in de voormiddag. Dan start de samenwerking met zwemschool Swimcool. Zij zullen op zaterdagvoormiddag kinderen leren zwemmen.”

Voor het Jan Guilinibad zijn er wel veranderingen op til. Momenteel is dat zwembad nog gesloten door onderhoudswerken. Op 1 juli gaat het terug open, maar met aangepaste en fel uitgebreide openingsuren. Met uitzondering van zondag gaat het bad al om 7 uur open. Op woensdag en vrijdag blijft het open tot 22 uur. Helemaal nieuw is de opening ‘s middags tussen 12 en 13.30 uur. “We krijgen heel vaak de vraag van zwemmers om tijdens de middagpauze te komen sporten", zegt Wildemeersch. “Van maandag tot en met zaterdag zal er dus ook tijdens de middag gezwommen kunnen worden.” De tarieven in beide zwembaden blijven gelijk.

Het Interbad gaat tussen 24 en 30 juni een weekje dicht voor onderhoudswerken. Tegelijk wordt ook de ‘look and feel’ van het zwembad aangepast aan de nieuwe uitbaters. Ook de redders krijgen een nieuw plunje. “De Brugse zwemmers kunnen er maar wel bij varen", zegt schepen van Sport Franky Demon. “De openingsuren van het Guilinibad zijn met 800 extra uren fel uitgebreid en het kost de belastingbetaler niks. Een aantal zwemclubs in het Jan Guilinibad zal uitwijken naar het zwembad van het KTA, omdat die uren voortaan ook voor het publiek toegankelijk zijn. Voor de rest wijzigt er niks.”