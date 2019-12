Brugse ‘zwarte kruispunten’ staan niet hoog op prioriteitenlijst Bart Huysentruyt

09 december 2019

17u37 0 Brugge Een nieuwe lijst met ‘zwarte kruispunten’ in Vlaanderen, waar veel ongevallen gebeuren, zet de Brugse niet hoog op de politieke agenda. Het kruispunt van Buiten Gentpoortvest met de Katelijnestraat blijkt verrassend genoeg het gevaarlijkst in Brugge.

Voor 2019 werd de dynamische lijst berekend op basis van de ongevallendata 2015-2017. Sinds 2019 wordt een verhogingsfactor toegepast voor alle ongelukken met voetgangers, fietsers en bromfietsers. Het aanpassen van de berekeningswijze heeft tot doel om gerichter de locaties aan te pakken waar kwetsbare weggebruikers slachtoffer zijn. Dat leidt tot een verhoogd aantal van gevaarlijke punten, tot 314 in Vlaanderen.

Vesten

Brugge doet het ‘goed’ in vergelijking met steden als Antwerpen en Gent. Het eerste zwarte kruispunt staat pas op de 44ste plaats en is dat van de Buiten Gentpoortvest met de Katelijnestraat. Dat is niet meteen het eerste kruispunt waar je aan zou denken in Brugge, maar heeft vooral te maken met de slechte zichtbaarheid daar voor de zwakke weggebruiker. Op dat kruispunt passeren niet alleen veel wagens, die meestal een linkse afslag nemen richting de Katelijnepoort. Er zijn ook veel joggers, fietsers en voetgangers die de Brugse vesten daar bezoeken. Dat veroorzaakt vaak (kleinere) ongevallen. Vraag is of dat kruispunt in de toekomst snel veiliger wordt. De Katelijnestraat wordt immers wel heraangelegd, maar er komt straks wel autoverkeer in beide richtingen van die straat langs dat kruispunt.

Bloedput

Op de tweede plaats in Brugge staat het kruispunt van de Bloedput. Dat lijkt een pak logischer. “Al hebben we hier in 2019 een ingreep gedaan om de situatie veiliger te maken”, klinkt het bij de lokale politie. “Door de Guido Gezellelaan af te sluiten, zijn er minder verkeersbewegingen op dit kruispunt. Ook de afstelling van de lichten is beter geworden."

Voetgangersbrug

Nog op de lijst staan onder meer het kruispunt van de Generaal Lemanlaan en de R30, de Gistelse Steenweg met de Jan Britostraat en het Stationsplein met Oostmeers. Ook voor dat laatste kruispunt zijn er maatregelen in de maak: daar komt op termijn een nieuwe voetgangersbrug over de R30, die twee verkeerslichten zal doen verdwijnen.