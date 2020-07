Brugse zorginstellingen krijgen bloemen van 11 Juli-Komitee: “Zij zijn onze helden” Bart Huysentruyt

11 juli 2020

18u42 0 Brugge Het 11 Juli-Komitee ging zaterdag langs bij alle Brugse zorginstellingen. Ze ontvingen een ruiker bloemen voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

Die inzet is bovendien nog altijd hard nodig, want het coronavirus is nog lang niet verslagen. Een dag eerder had het 11 Juli-Komitee al een bloemenhulde gebracht aan het standbeeld van Breydel en De Coninck op de Markt in Brugge. Dat verliep volgens de nodige maatregelen. “De zorgsector verdient deze bloemen”, zegt voorzitter Pol Van Den Driessche. “Zij zijn de echte helden van deze crisis.”