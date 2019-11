Brugse ziekenhuizen Sint-Jan en Sint-Lucas gaan nauwer samenwerken: “Geen fusie, wel beter voor patiënt” Personeel is intussen op de hoogte gebracht Bart Huysentruyt

17 november 2019

18u00 0 Brugge De twee Brugse ziekenhuizen Sint-Jan en Sint-Lucas zullen in de toekomst nauwer samenwerken. Dat staat te lezen in een brief die aan het personeel van de ziekenhuizen is bezorgd. “Er komen betere taakafspraken om de patiënten nog beter te helpen”, zegt Pablo Annys (sp.a), voorzitter van de raad van bestuur van AZ Sint-Jan. Hij ontkent dat er een fusie wordt voorbereid.

Het is op zijn minst opvallend nieuws uit de ziekenzorgsector in Brugge, waarin het AZ Sint-Jan al eerder een fusie aanging met het Henri Serruysziekenhuis van Oostende. Dit keer richt Sint-Jan zijn pijlen op de buren van Sint-Lucas, in vogelvlucht nauwelijks een paar kilometer verderop. Al is er dit keer geen sprake van een fusie, wel van een “nauwere samenwerking”. Dat zegt Pablo Annys (sp.a), OCMW-voorzitter en voorzitter van de raad van bestuur van AZ Sint-Jan. “We ondertekenen binnenkort een engagementsverklaring met de twee ziekenhuizen om goeie afspraken te maken ten voordele van de Brugse patiënten.”

Specialiseren

Een tendens is dat ziekenhuizen uit dezelfde regio steeds meer met elkaar samenwerken. “Een betere dienstverlening en doelmatiger gebruik van de vele dure apparatuur zijn belangrijke motieven. Er komt zo dus een belangrijke schaalvergroting”, zo luidt het. Dat klinkt wollig, maar volgens Annys is zo'n samenwerking nu eenmaal noodzakelijk met het oog op de toekomst.

Door betere taakafspraken tussen de beide ziekenhuizen te maken, kunnen we de patiënten naar de juiste dokter in het juiste ziekenhuis sturen Pablo Annys

“Meer en meer specialiseren ziekenhuizen zich in bepaalde zorgdomeinen. Dat is in Brugge niet anders. Door betere taakafspraken tussen de beide ziekenhuizen te maken, kunnen we de patiënten naar de juiste dokter in het juiste ziekenhuis sturen. Beide ziekenhuizen bewaren evenwel hun aparte structuur, maar pakken in de toekomst dus uit met sterkere expertise.” Zo heeft het AZ Sint-Jan nu al een erg sterke naam op het vlak van hartchirurgie, maar ook de afdeling neonatologie (voor te vroeg geboren baby’s) is er belangrijk.

Kinderpsychiatrie

Het is wel zo dat beide ziekenhuizen nu al samenwerken op bepaalde domeinen, zoals de kinderpsychiatrie en neonatologie. Het is de bedoeling dat dat in de toekomst dus nog vaker zal gebeuren. AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas maken beide deel uit van het ziekenhuisnetwerk KOM en hebben dus, naast geografische gelijkenissen, nog meer banden met elkaar.

‘Ontslagen zijn niet de bedoeling’

Het personeel van zowel AZ Sint-Jan als AZ Sint-Lucas kreeg het nieuws intussen te horen. Daar heerst uiteraard wat ongerustheid, want bij samenwerkingen durven wel eens ontslagen vallen. Dat is volgens de ziekenhuisdirecties niet de bedoeling. Beide medische raden, een samenstelling van dokters en beleidsmensen, moeten de engagementsverklaring immers nog goedkeuren. Al zijn de grote lijnen wel al overeengekomen. Commentaar wilden de beide ziekenhuisdirecties afgelopen weekend niet geven.