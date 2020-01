Brugse zeventiger vrijgesproken voor valse mindervalidenkaart: man moet zich later wél nog verantwoorden voor poging tot doodslag Siebe De Voogt

09 januari 2020

14u38 0 Brugge Een 75-jarige Bruggeling is vrijgesproken voor valsheid in geschrifte. In de wagen van de man werd twee jaar geleden een valse mindervalidenkaart aangetroffen, maar volgens de rechter had hij daarmee geen slechte bedoelingen. C.V. moet zich later wel nog verantwoorden voor een poging tot doodslag.

Het was de politie die op 3 juni 2018 een kopie van de mindervalidenkaart aantrof in de wagen van C.V. Volgens de verdediging was er van een bedrieglijk opzet geen sprake. “Mijn cliënt heeft zelf een kaart en gebruikte de kopie zodat die zeker niet gestolen kon worden”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti, die met succes om de vrijspraak vroeg. Dit voorjaar zal haar cliënt zich wel nog voor de rechter moeten verantwoorden voor een poging tot doodslag op een meisje. De feiten speelden zich op 1 juli af in de Langerei in Brugge. Een groepje jongeren zorgde die nacht voor lawaai door steeds op een paal te kloppen naast de woning van C.V. Die reageerde furieus en sprong in z’n wagen. De man achtervolgde de jongeren en trok foto’s van hen. Op een bepaald moment zou hij in de richting van een meisje gereden zijn. De vriend van het slachtoffer kon haar net op tijd aan de kant trekken. Op 26 maart vinden de pleidooien plaats.